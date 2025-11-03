Angin Kencang di Malang Sebabkan 145 Rumah Warga Rusak

jatim.jpnn.com, MALANG - Peristiwa angin kencang yang terjadi di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Mimggu (2/11) sekitar pukul 15.00 WIB menyebabkan 145 rumah warga rusak.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satrio Nurseno mengatakan ratusan rumah warga yang rusak itu tersebar di Dusun Krajan dan Dusun Semanding.

“Selain rumah, balai RT dan Poskamling dan dua musala rusak,” kata Satrio, Senin (3/11).

Satrio merinci di Dusun Kraja terdapat sembilan rumah rusak berat, 14 unit rumah rusak seang, dan 57 rumah rusak ringan.

“Kemudian, di Dusun Semanding ada lima unit rumah rusak berat, 28 unit rumah sedang, dan 32 rumah rusak ringan,” jelasnya.

Kemudian, dua warga menjadi korban dalam insiden ini. Beruntungnya, mereka hanya mengalami luka ringan dan luk berat.

“Kondisi korban jiwa saat ini telah kembali ke rumah setelah menerima penanganan medis,” katanya.

Berikut data korban luka :