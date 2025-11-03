JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Eri Tak Akan Korbankan Admin Medsosnya Demi Kepentingan Politik

Eri Tak Akan Korbankan Admin Medsosnya Demi Kepentingan Politik

Senin, 03 November 2025 – 19:37 WIB
Eri Tak Akan Korbankan Admin Medsosnya Demi Kepentingan Politik - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan tidak akan mengorbankan admin media sosial pribadinya, Hening, yang menjadi sorotan usai terselip ucapan 'epok-epok' dalam siaran langsung di Instagram beberapa waktu lalu.

Eri menyebut kesalahan itu murni kekhilafan manusiawi dan tidak ada kaitannya dengan politik. Ia bahkan menilai reaksi berlebihan publik terhadap peristiwa tersebut sudah mengarah pada upaya politisasi.

“Makanya saya tidak ingin karena politik akhirnya Mbak Hening itu juga kena dampaknya,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (3/11).

Baca Juga:

Menurutnya, berbagai komentar yang muncul, mulai dari tudingan settingan hingga seruan untuk mempidanakan, merupakan bentuk tekanan politik yang tidak perlu.

Namun, dia memastikan tidak akan mengambil langkah yang justru menghancurkan karakter anak muda.

“Saya tidak akan pernah membunuh karakter pemuda-pemuda ketika mereka membuat kesalahan. Malah akan saya dukung, karena kesalahan itu adalah awal dari keberhasilan,” ujarnya.

Baca Juga:

Eri menjelaskan, Hening kini diminta untuk beristirahat sementara dari perannya di lini depan media sosial. Namun, ia tetap diberi ruang untuk berkarya dan memperbaiki diri tanpa harus mengundurkan diri.

“Mbak Hening biar dulu menenangkan diri, tapi tidak saya perkenankan untuk mengundurkan diri. Dia harus berani menghadapi kenyataan, bahwa inilah dunia. Ketika ada kesalahan, jangan pernah mundur selangkah pun,” ucapnya.

Eri Cahyadi menyatakan tidak akan mengorbankan admin media sosialnya demi politik.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya hari ini viral epok-epok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU