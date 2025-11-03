Respons Eri Soal Julukan Epok-Epok: Saya Bekerja, Bukan Sekadar Tampil di Medsos

JPNN.com

Senin, 03 November 2025 – 19:07 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan tanggapan soal kinerjanya yang disebut hanya epok-epok. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi santai komentar masyarakat yang menilai kinerjanya hanya sebatas 'epok-epok' atau pura-pura bekerja.

Istilah itu ramai diperbincangkan setelah admin akun Instagram resminya secara tak sengaja mengucapkan kata 'epok-epok' saat jeda siaran langsung.

“Selalu saya sampaikan kepada siapapun, media sosial itu bukan untuk popularitas, dan bukan juga untuk menampilkan apa yang sudah dikerjakan,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (3/10).

Eri menyatakan dirinya tidak terlalu suka memamerkan semua aktivitas atau penyelesaian masalah di media sosial. Menurutnya, turun langsung ke lapangan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai kepala daerah, bukan sesuatu yang perlu dipertontonkan.

“Teman-teman masih ingat kan waktu saya periode pertama? Sampai ada yang tanya, ‘nandi wali kotane? soale gak tau metu nang medsos (ke mana wali kotanya, kok enggak pernah muncul di media sosial)’ karena saya memang tidak suka medsos. Bagi saya, pekerjaan kepala daerah itu kewajiban, bukan ajang eksistensi,” katanya.

Eri menilai, hasil kerja nyata lebih penting daripada unggahan di media sosial. Dia mencontohkan berbagai capaian Pemkot Surabaya, seperti penurunan angka stunting hingga 1,6 persen dan kemiskinan yang turun menjadi 3,9 persen—angka terendah dalam sejarah kota ini.

“Sekarang ada Kader Surabaya Hebat bergerak, akhirnya stunting turun, kemiskinan juga menurun. Masa itu dibilang pura-pura? Ya gak masuk akal,” ujarnya.

Eri menjelaskan aktivitasnya di media sosial bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan menampung aduan, bukan mencari popularitas.

Tanggapan Wali Kota Eri seusai disebut kinerjanya hanya epok-epok akibat viral admin Instagram yang bercanda saat jeda live Instagram.
