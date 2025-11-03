JPNN.com

PT Garam Genap 80 Tahun, Abraham Mose Ungkap 4 Strategi Menuju Swasembada Nasional

Senin, 03 November 2025 – 17:02 WIB
Senin, 03 November 2025 – 17:02 WIB
PT Garam memperingati HUT ke-80 di Surabaya. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Dirut PT Garam Abraham Mose ungkap strategi menuju kemandirian garam nasional. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Garam, anggota Holding Pangan ID FOOD menggelar Gala Dinner dan Selebrasi Puncak HUT ke-80 di Dyandra Convention Hall Surabaya, Jumat (31/10).

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang perusahaan yang telah melampaui delapan dekade perjuangan.

“Delapan puluh tahun bukan waktu yang singkat. Ini catatan pengabdian para petambak garam, tenaga operasional, dan para pemimpin yang silih berganti menjaga relevansi perusahaan untuk kepentingan bangsa,” ujar Abraham

Abraham juga memberikan penghormatan kepada manajemen terdahulu.

“Fondasi kuat yang mereka bangun menjadi modal kami melangkah lebih jauh menuju kemandirian garam nasional,” katanya.

Abraham membeberkan empat langkah besar transformasi PT Garam. Pertama, Intensifikasi dan Modernisasi Produksi.

Digitalisasi tambak, mekanisasi proses, serta pembangunan Pabrik Segoromadu 2 berkapasitas 80.000 ton per tahun untuk memperkuat pasokan garam industri.

Kedua, Ekstensifikasi dan Optimalisasi Aset. Optimalisasi lahan di Bipolo (NTT) dan pembukaan lahan baru Rote Ndao seluas 13.000 hektare bersama KKP, menargetkan produksi nasional 5 juta ton garam pada 2027.

PT Garam memperingati HUT ke-80 di Surabaya. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Dirut PT Garam Abraham Mose ungkap strategi menuju kemandirian garam nasional
