Pria Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Kereta di Benowo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tertabrak kereta api di kawasan Pondok Benowo Indah, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, Senin dini hari (3/11).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya, Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center 112 pada pukul 03.52 WIB. Petugas gabungan tiba di lokasi sekitar pukul 04.02 WIB.

“Saat petugas tiba, korban sudah ditemukan meninggal dunia di semak-semak dekat perlintasan rel kereta,” ujar Linda.

Korban diperkirakan berusia sekitar 50 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Saat ditemukan, korban tidak membawa identitas apa pun.

“Jenazah kami evakuasi menggunakan kantong jenazah, setelah sebelumnya dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis. Selanjutnya korban dibawa ke kamar jenazah RS BDH menggunakan ambulans Dinsos,” kata Linda.

Dari hasil awal, korban diduga tertabrak Kereta Api Sanca Utara dengan nomor perjalanan 238F yang melaju dari arah timur (Surabaya Pasar Turi) menuju barat (Cilacap/Yogyakarta).

Linda mengimbau warga agar berhati-hati dan tidak melintas sembarangan di area rel kereta api, terutama di jalur tanpa palang pintu.

Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas korban serta kronologi pasti peristiwa tersebut. (mcr23/jpnn)