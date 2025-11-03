CMK Gandeng ITS Surabaya Cetak Desainer Perhiasan Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Central Mega Kencana (CMK), perusahaan perhiasan ternama di Indonesia yang menaungi merek-merek seperti MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler, menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam kegiatan guest lecture bagi mahasiswa jurusan Desain Produk.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara CMK dan ITS beberapa waktu lalu. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen CMK untuk mengembangkan talenta muda di bidang desain perhiasan melalui program GEN J (Jewel Generation).

Dalam kuliah tamu tersebut, CMK menghadirkan dua pembicara utama, yakni Tanya Alissia, Merchandise Director CMK, dan Noventy Agnia, Jewellery Designer CMK.

Keduanya membagikan pengalaman dan wawasan tentang tren desain perhiasan masa kini, arah perkembangan industri luxury, hingga kompetensi dan mindset yang dibutuhkan untuk menjadi desainer profesional.

“Sebagai lulusan ITS, saya bangga bisa kembali ke kampus ini sebagai guest lecturer mewakili CMK. Kami ingin mengajak mahasiswa memahami bahwa jewellery design bukan hanya soal estetika, tetapi juga perpaduan antara inovasi, seni, teknik, dan nilai emosional,” ujar Noventy Agnia.

Sementara itu, Tanya Alissia menyampaikan CMK percaya masa depan industri perhiasan Indonesia bergantung pada kreativitas generasi muda.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membuka jalan bagi talenta baru untuk bersinar di industri jewellery. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan kurikulum dan pendekatan desain yang relevan dengan kebutuhan industri,” jelasnya.

Setelah kegiatan guest lecture, CMK dan ITS berencana menindaklanjutinya dengan berbagai program seperti magang (internship), workshop desain, kompetisi mahasiswa, dan pengembangan kurikulum jewellery design.