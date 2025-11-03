Kampanyekan Be Confident & Support Each Other, YESNOW Angkat Keberanian Anak Istimewa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keberadaan anak anak berkebutuhan khusus kerap kali dipandang sebelah mata, oleh masyarakat. Merespons hal tersebut, YESNOW mengusung kampanye positif di Grand City Convex.

Dalam ajang Beautyfest Asia 2025 yang digelar pada 31 Oktober, sampai 2 November 2025, kampanye mengusung tema Be Confident & Support Each Other with YESNOW, bersama Brand Ambassador Zoe Levana.

Brand Ambassador YESNOW Zoe Levana mengatakan kampanye ini tidak hanya sekadar berfokus pada kecantikan luar, melainkan memaknai rasa percaya diri dan dukungan sosial antar individu.

“Kami mengawali rangkaian acaranya dengan kegiatan sosial di SLB YPAC Surabaya pada 30 Oktober, melibatkan lebih dari 50 siswa-siswi anak istimewa dalam fashion show dan crafting workshop,” ujar Zoe, Minggu (2/11).

Menurutnya, anak anak SLB memiliki potensi besar. Mereka punya semangat dan usaha luar biasa.

“Saat fesyen show, mereka menikmati setiap proses dan tampil penuh percaya diri,” ucap Zoe,yang juga ditunjuk sebagai juri pada event ini.

Selain pameran kecantikan berbalut kegiatan sosial, Yesnow memperkenalkan produk terbarunya dalam lini parfum dan perawatan tubuh bertema City Series.

YESNOW terus mengembangkan wadah komunitas bernama Beauty Allies sebagai ruang bagi individu untuk belajar dan bertumbuh. Berbagai manfaat didapat seperti kegiatan self development, informasi kesehatan kulit, beauty tips, dan pelatihan menjadi beauty content creator.