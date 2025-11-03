Rayakan Ulang Tahun ke-4, Jackson Kids Hadirkan Kompetisi Modeling & Mewarnai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lini sepatu anak dari Jackson Shoes, Jackson Kids sukses menggelar perayaan ulang tahun keempat bertajuk 4ever Playful di Ciputra World Surabaya pada 24–26 Oktober 2025.

Selama tiga hari, acara tersebut menghadirkan beragam kegiatan edukatif dan kreatif yang memadukan keseruan anak dengan pengembangan bakat.

Owner Jackson Shoes Jackson Suwargo mengatakan perayaan ini bukan sekadar ajang hiburan, tetapi wadah untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas anak-anak.

“Jackson Kids hadir bukan hanya sebagai produk, tetapi teman perjalanan anak dalam tumbuh kembang mereka. Kami ingin memotivasi anak-anak agar berani berekspresi dan percaya diri,” ujar Jackson, Senin (3/11).

Kemeriahan acara terlihat dari dua kompetisi utama yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Jackson Kids Stars 2025 (lomba modeling) dan Jackson Kids Little Artist 2025 (lomba mewarnai).

Selain itu, panggung Kids Performance Show turut diramaikan penampilan siswa dari berbagai sekolah musik, agensi model, dan taman kanak-kanak di Surabaya dan sekitarnya.

Puncak acara berlangsung pada Sabtu (25/10) lewat Jackson Kids Stars 2025, yang diikuti anak-anak berbakat dari berbagai kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Gresik, hingga Madiun.

Peserta dinilai dari aspek runway walk, confidence, photogenic, hingga public speaking. Dewan juri terdiri dari Melati Tedja (Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024), Lukas Atmaja (fotografer profesional), dan Melina Wiyono (brand creative & stylist Jackson Kids).