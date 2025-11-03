JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Puting Beliung Hantam Desa Sumbersekar Malang, Atap Bangunan Terbang

Puting Beliung Hantam Desa Sumbersekar Malang, Atap Bangunan Terbang

Senin, 03 November 2025 – 10:35 WIB
Puting Beliung Hantam Desa Sumbersekar Malang, Atap Bangunan Terbang - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Kabupaten Malang melakukan asesmen untuk mengetahui dampak kerusakan terhadap bangunan warga imbas kejadian angin puting beliung yang melanda Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (2/10/2025). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dilanda angin puting beliung pada Minggu (2/11). Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, disertai hujan deras.

Kejadian itu sempat membuat warga panik, atap bangunan beterbangan. Beruntung tidak ada korban jiwa.

Sejumlah video amatir warga yang beredar di media sosial memperlihatkan angin kencang menyapu atap bangunan dan rombong pedagang di kawasan tersebut.

Baca Juga:

Dalam rekaman, terlihat perekam video panik dan memundurkan mobilnya untuk menghindari lokasi terdampak sambil mengucap istighfar.

BPBD Kabupaten Malang kini sedang melakukan asesmen terhadap dampak kerusakan akibat angin puting beliung yang melanda Desa Sumbersekar tersebut.

Kabid Darlog BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena area terdampak cukup luas dan tersebar di beberapa titik.

Baca Juga:

“Kami masih melakukan asesmen, masih belum selesai, (area terdampak) lumayan luas dan terpecah-pecah," kata Sadono.

BPBD melibatkan tim reaksi cepat (TRC) dan Pos Lapangan (Poslap) Singosari dalam proses asesmen serta penanganan di lapangan.

BPBD Kabupaten Malang melakukan asesmen dampak angin puting beliung di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   puting beliung puting beliung malang bpbd malang viral puting beliung hujan deras cuaca ekstrem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU