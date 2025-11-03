Puting Beliung Hantam Desa Sumbersekar Malang, Atap Bangunan Terbang

jatim.jpnn.com, MALANG - Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dilanda angin puting beliung pada Minggu (2/11). Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, disertai hujan deras.

Kejadian itu sempat membuat warga panik, atap bangunan beterbangan. Beruntung tidak ada korban jiwa.

Sejumlah video amatir warga yang beredar di media sosial memperlihatkan angin kencang menyapu atap bangunan dan rombong pedagang di kawasan tersebut.

Dalam rekaman, terlihat perekam video panik dan memundurkan mobilnya untuk menghindari lokasi terdampak sambil mengucap istighfar.

BPBD Kabupaten Malang kini sedang melakukan asesmen terhadap dampak kerusakan akibat angin puting beliung yang melanda Desa Sumbersekar tersebut.

Kabid Darlog BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena area terdampak cukup luas dan tersebar di beberapa titik.

“Kami masih melakukan asesmen, masih belum selesai, (area terdampak) lumayan luas dan terpecah-pecah," kata Sadono.

BPBD melibatkan tim reaksi cepat (TRC) dan Pos Lapangan (Poslap) Singosari dalam proses asesmen serta penanganan di lapangan.