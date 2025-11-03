Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang Hingga Malam Cerah Berawan-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (3/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siang dan sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.