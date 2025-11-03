Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Diprakirakan Cerah Hingga Berawan
Senin, 03 November 2025 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (3/11).
Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.
Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Seharian cerah hingga berawan di sejumlah kawasan.
