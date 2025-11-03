Cuaca Jawa Timur 3 November 2025, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (3/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Sidoarjo.Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.