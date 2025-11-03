JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 3 November 2025, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Gerimis

Cuaca Jawa Timur 3 November 2025, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Gerimis

Senin, 03 November 2025 – 08:23 WIB
Cuaca Jawa Timur 3 November 2025, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (3/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Sidoarjo.Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

Siangnya gerimis mengguyur Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU