Pimpinan DPRD Surabaya Tanggapi Viralnya Candaan Admin Medsos Eri Cahyadi: Human Error

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni ikut menanggapi insiden candaan admin media sosial Wali Kota Surabaya.

Menurutnya, candaan tersebut 100 persen human error dan tidak ada kaitannya dengan kinerja wali kota dua periode tersebut.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan aktivitas live instagram Wali Kota Surabaya.

Saat jeda, admin pemegang sosial media tersebut menyampaikan kepada rekannya bahwa saat kondisi tersebut adalah momen yang tepat untuk pengambilan video Eri Cahyadi. Hasilnya, bisa disimpan. Manakala butuh nanti bisa dipakai.

"Lek koyok gini Mat, kan bagus tuh Bapak turun kita simpan dulu ae. Nek bek-beke besok hujan bisa dipakai, epok-epok keliling (kalau seperti ini Mat, kan bagus tuh Bapak Turun. Kita simpan saja dulu kalau saja nanti hujan bisa dipakai seolah-olah bapak turun),” kata perempuan di dalam live tersebut.

Potongan live tersebut lantas viral, dan menyimpulkan bahwa kinerja Eri Cahyadi hanya pura-pura.

Arif Fathoni menyampaikan penilaian itu tidak adil dan terlalu jauh, sebab pada saat kejadian Wali Kota Eri tengah fokus bekerja di lapangan dan tidak mengetahui percakapan tersebut.

“Saya kira itu murni kelalaian individu. Tidak elok kalau kemudian dipukul rata seolah kegiatan lapangan Pak Wali hanya pencitraan. Warga Surabaya tahu, beliau ini pemimpin yang benar-benar hadir di lapangan,” ujar Toni, Minggu (2/11).