ID. BUZZ World Tour 2025 Singgah di Surabaya, Rainer Zietlow Rayakan 75 Tahun VW Bus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perjalanan penuh makna dari ID. BUZZ World Tour 2025 akhirnya tiba di Surabaya. Kota Pahlawan menjadi destinasi ketiga ekspeditor asal Jerman Rainer Zietlow dalam penjelajahan keliling dunia sejauh 80.000 kilometer melintasi 75 negara untuk merayakan 75 tahun Volkswagen Bus—ikon otomotif lintas generasi.

Sebelum tiba di Surabaya, Rainer lebih dulu menyapa masyarakat Jakarta dan Semarang. Ekspedisi di Indonesia dimulai pada 28 Oktober 2025 dari Jakarta dan mendapat sambutan meriah dari publik, komunitas, serta konsumen Volkswagen.

Di ibu kota, Rainer menjelajahi berbagai destinasi khas, mulai dari Kota Tua, Bundaran HI, hingga Pasar Ikan Jatinegara, sambil mencoba Es Cendol dan berinteraksi dengan warga lokal.

ID. BUZZ pun menjadi pusat perhatian di setiap pemberhentian—simbol nostalgia VW Bus klasik dalam wujud baru yang modern dan elektrik.

Rainer Zietlow menunjukkan isi mobil Volkswagen ID. Buzz yang dia gunakan untuk mengelilingi dunia saat tiba di Surabaya di Pakuwon City Mall, Minggu (2/11). Foto: Arry Saputra/JPNN

Dari Jakarta, Rainer melanjutkan perjalanan ke Semarang pada 31 Oktober 2025, menempuh jarak sekitar 430 kilometer dengan pemberhentian pengisian daya di beberapa rest area tol.

Di Semarang, dia disambut hangat oleh komunitas Volkswagen Semarang Club (VSC) dalam acara Temu Sedulur 6 di Pusdik Penerbad.