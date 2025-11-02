15 Tahun Gojek, Mitra Driver & Manajemen Gelar Doa Bersama di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gojek menggelar doa bersama dengan para mitra driver di Surabaya atas rasa syukur 15 tahun melayani masyarakat Indonesia.

Acara tersebut menjadi wujud refleksi sekaligus komitmen Gojek meningkatkan kesejahteraan mitra driver dan keluarga melalui berbagai program serta inovasi layanan.

Head of Corporate Affairs Gojek wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Armyn Gita mengatakan doa para mitra menjadi sumber kekuatan bagi perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang membawa manfaat dan kesejahteraan.

“Kami memulai perjalanan tahun ke-15 ini dengan doa dan niat baik. Kami percaya, perjalanan Gojek hanya bermakna jika turut menghadirkan berkat bagi banyak orang,” ujar Armyn, Minggu (2/11).

Dalam suasana khidmat, puluhan mitra driver bersama jajaran karyawan dan manajemen Gojek Surabaya memanjakan doa agar setiap langkah perusahaan dalam menghadirkan solusi,transportasi, memperkuat kesejahteraan mitra.

Selain itu, memperluas kolaborasi komunitas dapat berjalan lancar dan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.

Menurut Armyn, kegiatan doa bersama ini juga menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang Gojek sebagai perusahaan karya anak bangsa yang tumbuh bersama jutaan mitra dan pelanggan di seluruh Indonesia.

Bagi Gojek, keberhasilan selama 15 tahun tidak bisa dilepaskan dari peran penting mitra driver yang menjadi tulang punggung layanan.