Bunga Lego Karya Perempuan Surabaya Ini Jadi Tren Hadiah Kekinian

Minggu, 02 November 2025 – 11:46 WIB
Bunga Lego karya Cynthia Angelina asal Surabaya menjadi tren hadiah kekinian. Dibuat dari potongan Lego berwarna-warni, bunga ini tampil unik, personal, dan bernilai seni tinggi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah tren hadiah personal dan unik, muncul inovasi baru yang mencuri perhatian: bunga Lego. Tidak terbuat dari kelopak sungguhan, bunga ini dirangkai dari potongan Lego warna-warni yang disusun menyerupai bunga asli.

Kreativitas ini menjadi daya tarik baru bagi pecinta dekorasi dan kolektor hadiah kekinian. Cynthia Angelina (35) merupakan perempuan di balik ide kreatif ini. Dia mulai merintis usaha bunga Lego pada April 2023, berawal dari hobi merangkai bunga dan ketertarikannya pada desain miniatur.

Awalnya, dia mengimpor bahan baku Lego untuk kemudian dirangkai menjadi bunga utuh dan dikemas dalam kotak akrilik elegan sebelum diberikan sebagai hadiah.

“Kami ingin memberikan kesan berbeda. Kalau bunga artificial sudah biasa, bunga Lego ini punya nilai kreatif dan bisa jadi kenang-kenangan abadi,” ujar Cynthia, Sabtu (1/11).

Tak hanya berbentuk buket, bunga Lego juga hadir dalam varian kotak musik yang dapat memutar melodi lembut saat diputar. Inovasi ini membuat produknya semakin diminati karena memberi sentuhan personal dan eksklusif.

Dalam dua tahun terakhir, popularitas bunga Lego kian meningkat. Cynthia mengaku kini menerima 30 hingga 50 pesanan setiap bulan, baik untuk hadiah pribadi maupun hampers acara khusus.

“Kalau untuk pribadi biasanya 30 sampai 50 pesanan per bulan, tetapi untuk hampers seperti ulang tahun atau sweet seventeen bisa lebih banyak karena pemesanan massal,” jelasnya.

Melalui toko Angie Fior Florist, Cynthia juga melayani pesanan custom. Nama penerima bisa diukir pada kotak akrilik atau dihias sesuai tema yang diinginkan pelanggan.

