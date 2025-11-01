1.000 Delegasi Siap Hadir di KPPTI 2025 Unesa, Bahas Masa Depan Kampus Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) akan menjadi tuan rumah Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) atau Indonesia Higher Education Summit (HES) 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 19–21 November 2025.

Sebanyak 1.000 delegasi dari berbagai perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan, hingga luar negeri bakal hadir dalam forum bergengsi ini. Agenda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat transformasi menuju kampus berdampak.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) bersama Dewan Pendidikan Tinggi, melibatkan Forum Rektor Indonesia (FRI), MRPTNI, serta Unesa sebagai tuan rumah.

Dengan mengusung tema 'Kampus Berdampak: Konsolidasi dan Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045', forum ini menjadi wadah konsolidasi antarperguruan tinggi untuk menyatukan langkah dan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.

“Konsolidasi dimaknai sebagai penyelarasan arah, kebijakan, dan visi bersama. Sedangkan penguatan ekosistem menekankan kolaborasi nyata, pembelajaran bersama, serta berbagi praktik baik,” ujar Dirjen Dikti Saintek Prof Khairul Munadi, dalam rapat koordinasi persiapan, Jumat (31/10).

Menurut Khairul, pendidikan tinggi Indonesia kini berada pada fase penting dalam sejarah pembangunan nasional. Tiga jalur pendidikan tinggi-akademik, vokasi, dan profesi-memegang peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul, menghasilkan riset dan inovasi, serta menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat sesuai semangat Asta Cita.

Tema besar KPPTI 2025 diterjemahkan ke dalam delapan subtema strategis, mulai dari tata kelola berdaya saing, kepemimpinan transformasional, digitalisasi pembelajaran, internasionalisasi kampus, hingga hilirisasi riset, pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian finansial perguruan tinggi.

Forum yang akan berlangsung di Graha Unesa, Kampus Lidah Wetan Surabaya, dikemas dalam tiga sesi utama: