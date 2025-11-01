1.162 Mahasiswa UC Surabaya Diwisuda, 2 di Antaranya Sukses Bangun Startup Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya menggelar Wisuda XVI di Hall Ciputra World Surabaya, Jumat–Sabtu (31 Oktober–1 November 2025). Sebanyak 1.162 wisudawan resmi dilantik pada momen tersebut.

Rektor UC Surabaya Prof Wirawan E.D. Radianto MScA CA Ak menyatakan komitmen kampusnya menyiapkan lulusan berjiwa entrepreneur, adaptif, dan inovatif, serta mampu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia bisnis.

“Kami ingin melahirkan generasi muda yang tak hanya berpikir ke depan, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi dalam setiap langkah kewirausahaan mereka,” ujar Prof Wirawan.

Menurutnya, UC terus mendorong mahasiswa agar menghasilkan karya nyata bagi masyarakat melalui berbagai skema tugas akhir, seperti research journal, proyek bisnis, karya monumental, hingga internship profesional.

Mahasiswa juga dapat mengganti skripsi dengan proyek kreatif atau bisnis riil yang dijalankan secara berkelanjutan.

Salah satu karya yang menonjol datang dari empat wisudawan Program Studi International Business Management (IBM), yakni Muhammad Akhva Aulia Nusantara, Andhika Putra Firmansyah, Muhammad Lazuardi Firdausa, dan Daffa Nushshar Ardhastya.

Mereka menggagas Garuda Futsal League (GFL) sebagai wadah pembinaan dan pengembangan karir pemain muda futsal di Indonesia.

“Awalnya karena hobi futsal, kami ingin menyediakan wadah agar pemain muda bisa berkembang ke level profesional,” ujar Lazuardi.