Pemuda di Surabaya Tewas Setelah Minum Alkohol 75 Persen Campur Suplemen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang penghuni indekos di Jalan Putat Gede Timur IV, Sukomanunggal, Surabaya ditemukan tewas diduga akibat menenggak campuran alkohol 75 persen dan minuman suplemen.

Korban diketahui bernama Rizal Amirudin Musyafa (26) warga Desa Demang Kademangan, Kabupaten Probolinggo. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar indekos pada Kamis (30/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

Kapolsek Sukomanunggal Kompol Zainur Rofik mengatakan polisi bersama Tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan warga.

“Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sementara itu, menurut keterangan saksi, korban pada Rabu malam minum alkohol dicampur Extra Joss," ujar Zainur, Jumat (31/10).

Sebelum tewas, korban sempat menenggak minuman keras tersebut bersama temannya berinisial FL. Rizal sempat memberikan satu sloki kepada temannya itu, tetapi FL berhenti setelah satu tegukan dan tidak mengalami keluhan.

Keesokan paginya, korban mulai mengeluh sakit di sekujur tubuhnya. Dia sempat meminta dibelikan degan ijo (air kelapa muda hijau) dan langsung meminumnya, tetapi tak lama kemudian justru muntah-muntah.

"Korban lalu tidur di kamar kos bersama temannya. Sekitar pukul 18.00 teman korban bangun. Korban saat itu juga belum bangun," jelasnya.

Rizal tidur seperti orang pingsan. Merasa ada yang tidak beres, FL melaporkan kejadian itu kepada pemilik indekos dan diteruskan ke Ketua RT dan RW setempat.