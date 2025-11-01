SedulurRun 2025: Dari Lari untuk Dukung Pendidikan di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jawa Timur berkolaborasi dengan Kitabisa dan SalingJaga akan menyelenggarakan acara SedulurRun 2025 di Surabaya.

Event ini digelar bertujuan untuk mendukung peningkatan akses pendidikan bagi santri dan siswa kurang mampu serta pemberdayaan guru honorer di berbagai daerah.

Sedulur Melangkah Jadi Berkah adalah sebuah 5K charity fun run yang mengajak masyarakat untuk berlari bersama pada Minggu, 14 Desember 2025, sebagai wujud dukungan nyata untuk memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Sekretaris Kelembagaan BMH Jawa Timur Indokhul Ma’mun mengatakan pendidikan masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah di Indonesia.

Data dari berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa ribuan santri dan siswa dari keluarga prasejahtera masih kekurangan fasilitas belajar yang layak.

Di sisi lain, banyak guru honorer yang berjuang dengan keterbatasan finansial, tetapi tetap berdedikasi mendidik generasi bangsa.

Ketimpangan ini membutuhkan dukungan kolektif agar akses pendidikan yang layak dapat dirasakan oleh semua anak Indonesia.

"Melalui SedulurRun 2025, kami ingin mengubah kepedulian menjadi aksi nyata. Setiap langkah peserta bukan sekadar olahraga, tapi langkah menuju masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dari kepedulian, kami melangkah bersama membangun harapan bagi santri, siswa, dan para guru honorer di pelosok negeri," jelas Ma’mun, Sabtu (1/11).