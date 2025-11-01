Arum Sabil, Sosok Pemimpin yang Satukan Pertanian dan Pendidikan Pramuka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Dr. Suko Widodo menilai HM Arum Sabil sebagai sosok teladan dari timur Nusantara yang menginspirasi melalui kiprah dan keteladanannya.

Menurut Suko, tidak banyak tokoh masyarakat yang mampu menggabungkan peran sebagai penggerak pertanian, perkebunan, sekaligus pembina generasi muda seperti yang dilakukan Arum Sabil.

"Dari bumi Jawa Timur yang subur dan sarat makna perjuangan, lahirlah sosok pemimpin yang menyalakan lentera peradaban kepramukaan. Dia adalah HM Arum Sabil, cahaya teladan dari Timur Nusantara,” ujar Suko di Surabaya, Sabtu (1/11).

Sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur, Arum Sabil memimpin 38 Kwartir Cabang di seluruh kota dan kabupaten dengan total 3,4 juta anggota aktif, mulai dari Pramuka Siaga hingga Pramuka Dewasa.

Suko menilai kepemimpinan Arum Sabil tidak hanya ditandai oleh perintah, tetapi juga keteladanan yang membentuk karakter dan menumbuhkan semangat gotong royong di kalangan Pramuka.

“Dalam setiap langkahnya terselip nilai luhur dan kesederhanaan. Dia menanam karakter di ladang jiwa anak muda agar tumbuh menjadi pohon kehidupan—berakar pada nilai, berbatang karakter, dan berbuah pengabdian tulus bagi bangsa,” tutur Suko.

Di bawah kepemimpinan Arum Sabil, kata dia, Gerakan Pramuka Jawa Timur menjelma menjadi wadah pembelajaran nilai dan pengabdian.

“Beliau berhasil menjadikan Pramuka bukan sekadar seragam dan barisan, tetapi gerakan hati yang mengajarkan arti memberi tanpa pamrih, mencintai tanpa batas, dan menjaga bumi tanpa henti,” ujarnya.