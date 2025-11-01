Truk Muatan Tepung Tergelincir Tabrak Motor di Jalan Raya Magetan–Kawedanan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Magetan–Kawedanan, tepatnya di dekat SPBU Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jumat (31/10).

Insiden itu melibatkan truk boks bermuatan tepung terigu bernomor polisi AG 8673 EK yang dikemudikan Ipung Joko Purnomo (36), warga Geger, Kabupaten Madiun, dengan sepeda motor Honda Vario AE 4257 OU yang dikendarai Yulia Rahmawati (52), warga Sawojajar, Kecamatan Takeran.

Menurut keterangan saksi mata, Susilo, truk yang melaju dari arah Madiun menuju Magetan diduga tergelincir akibat jalan licin setelah diguyur hujan.

“Truk diduga selip hingga masuk ke jalur kanan. Dari arah berlawanan datang motor yang dikendarai korban, jadi langsung tabrakan,” ujar Susilo.

Benturan keras membuat pengendara motor mengalami luka serius. Warga yang panik segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

“Motornya sampai terseret dua sampai tiga meter. Truk melaju cukup kencang, lalu hilang kendali,” jelas Susilo.

Sementara itu, kenek truk Khoirul Anas, menyebut di dalam kendaraan terdapat tiga orang termasuk sopir. Beruntung, seluruhnya selamat.

“Selain karena jalan licin, posisi kendaraan juga agak miring ke selatan, jadi oleng,” kata dia.