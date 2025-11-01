Longsor di Pagerwojo Tutup Total Jalur Tulungagung–Trenggalek

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Akses jalan penghubung Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek tertutup material longsor di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Jumat (31/10) sore.

Longsor yang terjadi di samping SDN 2 Kradinan itu sempat membuat arus lalu lintas dari dua arah terhenti total.

Kapolsek Pagerwojo AKP Guruh Yudhi Setiawan mengatakan, longsor terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, tak lama setelah warga bersama petugas TNI-Polri dan BPBD Tulungagung membersihkan sisa longsor yang terjadi sehari sebelumnya.

"Kemarin sore sudah dilakukan pembersihan, tapi beberapa saat setelah rampung, longsor kembali terjadi dengan intensitas lebih besar dari sebelumnya," kata Guruh, Jumat (31/10).

Material longsor berupa tanah dan batu menutup badan jalan sepanjang sekitar 50 meter dengan ketebalan 50–80 sentimeter.

Petugas bersama warga masih melakukan pembersihan secara manual karena alat berat belum bisa dikerahkan ke lokasi.

"Warga bersama anggota TNI-Polri dan BPBD Tulungagung masih berupaya membuka jalur secara manual," ujarnya.

Hingga Jumat malam, jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, sedangkan roda empat harus memutar lewat jalur alternatif.