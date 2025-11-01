Kecelakaan Maut di Tulungagung, Bus Harapan Jaya Tabrak Motor Tewaskan 2 Orang

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kecelakaan maut melibatkan satu unit bus Harapan Jaya dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Pahlawan, tepatnya di depan SPBU Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jumat (31/10) siang.

Dua pengendara motor tewas di lokasi, sementara satu lainnya mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD dr Iskak Tulungagung.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung Ipda Gerry Permana mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan sopir bus dan kendaraan yang terlibat.

“Seluruh korban telah dievakuasi. Sopir bus dan barang bukti kendaraan sudah kami amankan. Saat ini kami masih mendalami penyebab kecelakaan dengan memeriksa saksi-saksi di lapangan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7762 US yang dikemudikan Rizky Angga Saputra (30), warga Kota Malang, melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi.

Bus diduga mengambil jalur kanan untuk menghindari dua sepeda motor yang melintas di tengah marka jalan.

Namun saat mengerem mendadak, bus berputar dan bagian belakangnya menabrak dua motor tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan awal, bus sempat mengerem mendadak hingga berputar arah dan bagian belakangnya menabrak dua sepeda motor. Kami masih melakukan pendalaman terhadap unsur kelalaian pengemudi," katanya.

Kedua korban meninggal diketahui bernama FM dan ZM, pengendara Honda Vario 125 bernomor polisi S 2192 QF.