JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kecelakaan Maut di Tulungagung, Bus Harapan Jaya Tabrak Motor Tewaskan 2 Orang

Kecelakaan Maut di Tulungagung, Bus Harapan Jaya Tabrak Motor Tewaskan 2 Orang

Sabtu, 01 November 2025 – 10:35 WIB
Kecelakaan Maut di Tulungagung, Bus Harapan Jaya Tabrak Motor Tewaskan 2 Orang - JPNN.com Jatim
Petugas Satlantas Polres Tulungagung melakukan olah TKP kecelakaan di depan SPBU Rejoagung, Kedungwaru, Tulungagung, Jumat (31/10/2025) (ANTARA/HO - Satlantas Polres Tulungagung)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kecelakaan maut melibatkan satu unit bus Harapan Jaya dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Pahlawan, tepatnya di depan SPBU Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jumat (31/10) siang.

Dua pengendara motor tewas di lokasi, sementara satu lainnya mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD dr Iskak Tulungagung.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung Ipda Gerry Permana mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan sopir bus dan kendaraan yang terlibat.

Baca Juga:

“Seluruh korban telah dievakuasi. Sopir bus dan barang bukti kendaraan sudah kami amankan. Saat ini kami masih mendalami penyebab kecelakaan dengan memeriksa saksi-saksi di lapangan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7762 US yang dikemudikan Rizky Angga Saputra (30), warga Kota Malang, melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi.

Bus diduga mengambil jalur kanan untuk menghindari dua sepeda motor yang melintas di tengah marka jalan.
Namun saat mengerem mendadak, bus berputar dan bagian belakangnya menabrak dua motor tersebut.

Baca Juga:

"Dari hasil pemeriksaan awal, bus sempat mengerem mendadak hingga berputar arah dan bagian belakangnya menabrak dua sepeda motor. Kami masih melakukan pendalaman terhadap unsur kelalaian pengemudi," katanya.

Kedua korban meninggal diketahui bernama FM dan ZM, pengendara Honda Vario 125 bernomor polisi S 2192 QF.

Kecelakaan maut di Jalan Pahlawan Tulungagung melibatkan bus Harapan Jaya dan dua motor. Dua pengendara tewas, satu luka berat.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan maut kecelakaan Tulungagung Bus Harapan Jaya bus tabrak motor pemotor tewas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU