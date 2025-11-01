Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (1/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Kedungkandang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore dan malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kasembon, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang sampai malam cerah hingga gerimis berpotensi mengguyur seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.