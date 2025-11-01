JPNN.com

Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Malam Kawasan Ini Gerimis Hingga Hujan Lebat

Sabtu, 01 November 2025 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Malam Kawasan Ini Gerimis Hingga Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (1/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, dan Semampir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Gunung Anyar, Rungkut, dan Sukolilo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Benowo, Krembangan, Pabean Cantian dan Pakal. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, dan Pakal masih hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

