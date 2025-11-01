Cuaca Jawa Timur 1 November 2025, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 08:28 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (1/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kediri, Koa Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang

Gerimis juga mengguyur Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Ngawi. Gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Kediri, Kota Blitar, Kota kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sore dan malam hujan lebat disertai petir melanda Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Magetan, Mojokerto, dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

