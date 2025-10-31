Pertamina Pastikan Tindak Tegas Pihak yang Curangi BBM Sebabkan Motor Brebet

JPNN.com

Jumat, 31 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Konferensi pers ungkap hasil penanganan fenomena motor brebet diduga usai isi Pertalite. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga menyatakan akan memberikan tindakan tegas terhadap pihak mana pun, baik internal maupun eksternal, yang terbukti merugikan masyarakat akibat fenomena motor brebet atau mogok di Jawa Timur yang diduga terjadi setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

Dugaan sementara, Pertalite yang dibeli masyarakat di sejumlah SPBU terkontaminasi air sehingga menyebabkan gangguan pada mesin kendaraan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra memastikan seluruh proses distribusi BBM ke SPBU telah mengikuti standar operasional perusahaan (SOP) yang ketat agar kualitas BBM tetap terjaga.

“Kami dari PT Pertamina Patra Niaga akan bersikap tegas kepada siapa pun, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang melakukan hal-hal yang dapat merugikan citra perusahaan,” ujar Ega saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (31/10).

Ega menyebut pihak eksternal dan internal yang dimaksud adalah lembaga yang dengan sengaja mencampurkan sesuatu ke BBM Pertalite dengan tujuan untuk merusak citra Pertamina.

“Ini kaitannya dengan SOP yang terkait dengan jaminan mutu. Maksudnya gini, kalau ada pihak-pihak yang dengan sengaja merusak mutu untuk membuat image Pertamina jelek, nah kami akan tindak dengan tegas,” jelasnya.

“Jadi, ini pernyataan saya tadi dalam melakukan BBM di SPBU secara SOP telah disiapkan prosedur untuk memastikan BBM yang dijual tidak terkontaminasi air dan menjadi bagian daripada jaminan mutu,” imbuh dia.

Sebagai langkah investigasi, Pertamina telah mengirimkan sampel Pertalite ke Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) di Jakarta untuk memastikan ada tidaknya kontaminasi yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan.

