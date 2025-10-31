Untag Surabaya Raih Anugerah Kampus Unggulan 2025 dari LLDIKTI Wilayah VII

jatim.jpnn.com, MALANG - Untag Surabaya menutup tahun 2025 dengan prestasi gemilang dengan meraih Anugerah Kampus Unggulan kategori Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Akademik Klaster Utama.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) se-Indonesia dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur 2025, yang digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Jumat (31/10).

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa setiap langkah kami dalam menjalankan Catur Dharma benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas akademik, riset, dan kontribusi sosial,” ujarnya.

Prof Nugroho menyatakan keberhasilan Untag Surabaya merupakan hasil kerja kolektif seluruh civitas academica. Sinergi antara dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat disebut menjadi kunci kekuatan Untag dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian berbasis kebutuhan nyata.

“Kami berharap pada 2026 semakin banyak prestasi yang diraih. Bukan sekadar simbol keunggulan, tetapi bukti kebermanfaatan Untag Surabaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata dia.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Ph.D., dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan, M.Pd.

Dengan mengusung tema Peran Strategis Perguruan Tinggi untuk Hilirisasi, kegiatan itu menjadi forum penting memperkuat arah kebijakan nasional pendidikan tinggi agar lebih berdampak pada inovasi dan ekonomi masyarakat.