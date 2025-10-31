Dindik Jatim Resmikan SFC di SMAN 1 Rangel Tuban, Gaungkan Ketahanan Pangan Sekolah

jatim.jpnn.com, TUBAN - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai meresmikan program inovatif School Food Care (SFC) di SMAN 1 Rengel, Kabupaten Tuban.

Program ini menjadi langkah konkret Dinas Pendidikan Jatim dalam membangun sekolah sehat, mandiri pangan, dan sadar gizi.

Aries menyebut School Food Care bukan hanya kegiatan bercocok tanam, tetapi juga laboratorium hidup bagi siswa untuk belajar tentang budidaya pertanian berkelanjutan (urban farming) dan manajemen hasil panen.

“School Food Care adalah contoh nyata bagaimana sekolah bisa menjadi agen perubahan. Tidak hanya mencetak siswa cerdas, tetapi juga tangguh dan sadar ketahanan pangan,” ujar Aries saat peresmian, Jumat (31/10).

Dalam kunjungan itu, Aries didampingi Kabid PPSMA Disdik Jatim Suhartatik, Kacabdin Bojonegoro-Tuban Hidayat Rahman, dan Kepala SMAN 1 Rengel Titis Asmarani.

Mereka meninjau area lahan produktif sekolah yang ditanami berbagai sayuran seperti kembang kol, terong, cabai, dan tomat, serta kolam ikan yang dikelola siswa.

Puncak acara ditandai panen raya hasil budidaya siswa. Aries mengapresiasi keberhasilan panen tersebut karena membuktikan potensi sekolah dalam mendukung kemandirian pangan.

Selain pertanian, keberadaan kolam ikan juga mendapat perhatian khusus. Menurut Aries, unit perikanan siswa ini melengkapi kebutuhan gizi seimbang serta menjadi sarana pembelajaran praktik di bidang perikanan.