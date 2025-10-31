Polda Jatim Siap Tindak Tegas Penyimpangan Distribusi Pertalite di SPBU

jatim.jpnn.com, MALANG - Polda Jatim memastikan siap menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, menyusul laporan sejumlah kendaraan bermotor yang mogok setelah mengisi BBM di beberapa SPBU.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dan melakukan pemantauan langsung di lapangan.

“Bilamana nanti ada cukup unsur, ternyata ada kesengajaan atau penyalahgunaan dalam proses pendistribusian, kami siap menindaklanjuti,” ucap Jules, Jumat (31/10).

Dia menjelaskan penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan dan temuan di lapangan, termasuk temuan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang menduga Pertalite bercampur air di salah satu SPBU.

“Semua kami jadikan sampel. Tim sudah bergerak memeriksa sejumlah SPBU. Kalau ditemukan penyimpangan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, Kementerian, dan Pertamina,” ujarnya.

Menurut Jules, meski urusan distribusi BBM bukan kewenangan kepolisian, pihaknya tetap akan bertindak apabila ditemukan unsur pidana.

“Ada BPH Migas yang berwenang di distribusi, tetapi kalau ada tindak pidana, itu baru menjadi ranah kami,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil uji laboratorium serta investigasi resmi lintas instansi yang saat ini masih berjalan.