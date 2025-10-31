Slimming Is Science: dr Aisyah Bawa Standar Baru Pelangsingan Medis di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah maraknya tren diet ekstrem dan promosi ‘kurus instan’ di media sosial, dokter muda asal Surabaya dr Aisyah Faadhilah tampil membawa pendekatan baru dalam dunia slimming medis berbasis sains.

Bagi dokter yang dikenal dengan metode ilmiahnya itu, menurunkan berat badan bukan sekadar urusan estetika, tetapi juga proses medis yang menyentuh metabolisme, hormon, dan gaya hidup.

“Kecantikan dan kesehatan tubuh tidak bisa dipisahkan dari sains. Di sinilah peran saya sebagai dokter slimming sebenarnya,” ujar dr Aisyah di Surabaya, Jumat (31/10).

Sejak masa pendidikan kedokteran, dr Aisyah sudah menonjol dengan segudang prestasi. Dia tercatat sebagai dokter dengan nilai ujian tertinggi universitas dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)pencapaian langka yang hanya diraih segelintir dokter di Indonesia.

Kecintaannya terhadap ilmu membawa Aisyah menimba pengalaman ke berbagai negara, seperti Mesir, Taiwan, dan Singapura, untuk memperdalam bidang kedokteran, manajemen kesehatan, serta inovasi medis modern.

Tak hanya unggul secara akademik, dia juga meraih sejumlah penghargaan internasional di bidang inovasi alat kedokteran dan aktif menulis jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

Sebagai dokter slimming, Aisyah memandang obesitas sebagai penyakit metabolik multifaktorial, bukan sekadar kelebihan berat badan. Melalui konsep Personal Metabolic Mapping, dia menganalisis fungsi metabolisme, hormon, dan komposisi tubuh setiap pasien sebelum menentukan terapi individual.

“Banyak orang gagal diet karena tidak memahami cara kerja tubuhnya sendiri. Dengan metabolic mapping, kita bisa tahu apakah masalahnya di hormon, resistensi insulin, atau metabolisme yang melambat,” jelasnya.