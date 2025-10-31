JCI East Java & HIPMI Surabaya Kolaborasi Majukan Ekonomi—Pariwisata Kota Pahlawan

JPNN.com

Jumat, 31 Oktober 2025 – 14:08 WIB
JCI East Java berkolaborasi dengan HIPMI Surabaya untuk memajukan ekonomi dan pariwisata di Kota Pahlawan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Junior Chamber International (JCI) East Java menjalin kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Surabaya untuk mengembangkan berbagai sektor strategis di Kota Pahlawan, termasuk pariwisata dan UMKM.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken di Surabaya, Kamis (30/10).

Local President JCI East Java Andrew Hartono mengatakan tujuan utama sinergi dua organisasi ini adalah memperkuat jejaring kewirausahaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“MoU ini mempererat hubungan antarorganisasi. Tentu akan menguntungkan kota Surabaya, para member kami, dan juga HIPMI,” ujar Andrew

Andrew menjelaskan salah satu program jangka pendek hasil kolaborasi adalah JCI East Java Business Forum 2025 yang akan digelar di Balai Kota Surabaya, November mendatang, bertepatan dengan perayaan satu dekade JCI East Java.

Selain itu, pada Desember 2025, kedua organisasi akan melakukan Company Visit ke salah satu pabrik anggota JCI East Java untuk berbagi wawasan pengembangan bisnis.

Andrew menambahkan JCI East Java juga aktif menjalin kerja sama internasional. Setelah bermitra dengan JCI South Key Malaysia, pihaknya akan menggandeng JCI Nagoya Jepang sebagai Sister Chapter baru.

“Sepuluh tahun ke depan, kami fokus pada pengembangan UMKM. Ini sejalan dengan langkah HIPMI Surabaya agar pelaku usaha mikro dan menengah bisa bersaing dan berkembang,” ujarnya.

