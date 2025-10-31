Cuaca Malang Hari Ini, Pagi dan Siang Gerimis, Sore-Malam Cerah-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (31/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kedungkandang, Klojen, dan Sukun. Kawasan lainnya berawan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, dan Wajak.

Siangnya gerimis mengguyur Donomulyo, Kalipare, Kromengan, Pakis, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tumpang, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.