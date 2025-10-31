Cuaca Surabaya Hari Ini, Siang Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (31/10).
Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Lakarsantri, Pakal, dan Sambikerep. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-15 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
