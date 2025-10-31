Cuaca Jawa Timur 31 Oktober 2025, Pagi Hingga Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (31/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Malang, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.