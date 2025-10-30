Hendy Setiono Tekankan Peran Bisnis Muda dalam Memajukan Komunitas ASEAN

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Founder Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono membagikan pandangannya mengenai peran wirausaha muda dalam mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat ASEAN.

Menurutnya, sinergi antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil adalah hal yang penting dalam membangun komunitas kawasan yang tangguh dan berdaya saing.

Pandangan itu disampaikan pengusaha asal Surabaya saat menjadi salah satu pembicara dalam acara ASEAN for the People Conference (AFPC) 2025 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The Sultan Hotel, Jakarta.

“ASEAN memiliki potensi luar biasa, bukan hanya dalam sumber daya alam, tetapi juga dalam kreativitas dan semangat wirausaha masyarakatnya. Melalui forum seperti AFPC, kami memastikan bahwa inovasi dan suara masyarakat menjadi bagian dari narasi besar pembangunan kawasan yang berkelanjutan,” ujar Hendy dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10).

Acara yang mengusung tema 'Harnessing Southeast Asia’s Greatest Resource' ini menjadi wadah penting bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi sipil untuk berdialog dan berkolaborasi membahas berbagai isu strategis yang memengaruhi masa depan kawasan.

AFPC 2025 menghadirkan lebih dari 100 pembicara terkemuka dari berbagai negara dan latar belakang, termasuk tokoh-tokoh penting seperti H.E. José Ramos-Horta (Presiden Timor-Leste), H.E. Kao Kim Hourn (Sekretaris Jenderal ASEAN), Nurul Izzah Anwar (Anggota Parlemen Malaysia periode 2008–2022), Pita Limjaroenrat (Visiting Fellow dari Harvard Kennedy School).

Kemudian, Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI periode 2020–2024), Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation), Dr. Dino Patti Djalal (Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia/FPCI). serta tokoh media dan publik seperti Pandji Pragiwaksono (CEO Comika).

Hendy menekankan keberhasilan pembangunan kawasan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi aktif masyarakat dan pelaku usaha yang mampu menciptakan dampak sosial positif.