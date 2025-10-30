Sederet Acara Sambut Hari Pahlawan di Surabaya, Dijamin Seru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan rangkaian acara sepanjang November bertajuk Surabaya Heroic Days 2025 sebagai bentuk penghormatan sekaligus pembangkit semangat kepahlawanan di Kota Pahlawan.

Deretan kegiatan tersebut dirancang agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Hidayat Syah menyampaikan seluruh lapisan masyarakat akan dilibatkan dalam perayaan ini.

“Bulan Pahlawan adalah momentum penting bagi Surabaya. Kami telah menyiapkan empat rangkaian utama, mulai dari nongkrong santai hingga parade kolosal, yang bertujuan mengajak masyarakat merefleksikan kembali makna kepahlawanan,” ujar Hidayat, Kamis (30/10).

Kegiatan pembuka dimulai dengan Tjangkroekan Djoeang, yang akan digelar di Halaman Tugu Pahlawan pada 31 Oktober–1 November 2025, pukul 16.00–21.00 WIB.

“Konsepnya adalah nongkrong yang terbuka untuk umum, dimeriahkan dengan hadirnya Pasar UMKM Tempo Dulu dan pertunjukan Layar Tancap, kami mengajak warga menikmati malam dengan suasana tempo doeloe,” ujarnya.

Agenda puncak adalah Parade Surabaya Juang yang digelar pada 2 November 2025 mulai pukul 14.00 WIB.

Parade tersebut akan melalui rute legendaris dari Tugu Pahlawan menuju Balai Pemuda dengan mengusung tema Surabaya Epic.