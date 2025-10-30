Ratusan Warga Binaan Lapas Ngawi Jalani Screening TBC dan HIV

jatim.jpnn.com, NGAWI - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ngawi menggelar pemeriksaan kesehatan massal bagi ratusan warga binaan, Kamis (30/10). Kegiatan ini difokuskan pada deteksi dini penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV.

Pemeriksaan dilakukan melalui metode Active Case Finding menggunakan Chest X-Ray (CXR) untuk rontgen dada, serta dilanjutkan dengan tes darah.

Sebanyak 200 warga binaan mengikuti proses pemeriksaan secara bergiliran di area lapas.

Kasi Binadik & Giatja Devy Puji Astuti mengatakan kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam melindungi kesehatan warga binaan di lingkungan tertutup.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendeteksi dini penyakit menular, yang berisiko tinggi di lingkungan tertutup seperti lapas,” ujar Devy.

Dia menambahkan, program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dan Kementerian Kesehatan RI, yang pelaksanaannya melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan puskesmas setempat.

“Deteksi dini penting demi mencegah penularan sekaligus memastikan warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama seperti masyarakat umum,” tuturnya.

Selama kegiatan berlangsung, petugas lapas bersama tenaga medis melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh proses berjalan tertib dan aman.