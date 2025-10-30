Kakek Asal Sidoarjo Tewas Tenggelam di Sungai Jagir Surabaya, Diduga Terpeleset

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kakek asal Sidoarjo bernama Sugianto dilaporkan tewas tenggelam di Sungai Jagir, Wonokromo, Surabaya, Kamis (30/10).

Sebelumnya, pria berusia 69 tahun itu dilaporkan hilang setelah sempat beraktivitas di sekitar Pintu Air Sungai Jagir tersebut pada Rabu (29/10).

Komandan Tim Rescue Basarnas Surabaya Andi Pamudji mengatakan Sugianto ditemukan setelah dilakukan dua hari pencarian.

"Saat asesmen di lokasi pagi ini, Tim SAR gabungan melihat sebagian tubuh korban mengambang kemudian tim mendekati penemuan tersebut dengan perahu karet dan kemudian mengevakuasi korban," jelas Andi.

Korban ditemukan dengan jarak kurang lebih 100 meter dari lokasi awal ketika dilaporkan tenggelam. Jasad korban telah dievakuasi ke kamar jenazah RSU dr Soetomo Surabaya.

Andi menjelaskan korban diduga terpeleset saat menyeberang jembatan di Pintu Air Rolak Wedok, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Dugaan itu diperkuat dengan hasil rekaman kamera pengintai yang terpasang di sekitar lokasi kejadian.

Dalam rekaman itu, korban terlihat menyeberang jembatan yang membentang di atas Sungai Jagir. Namun, di waktu berikutnya, korban tak terlihat kembali.