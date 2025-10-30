Heboh Fenomena Ikan Naik ke Permukaan di Sungai Kalimas, Ternyata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Surabaya dihebohkan dengan fenomena ikan naik ke permukaan air di saluran Banyu Urip dan Sungai Kalimas.

Konon, fenomena itu terjadi karena ikan mabuk atau stres akibat pergantian cuaca.

Kepala DLH Kota Surabaya Dedik Irianto menjelaskan pihaknya telah melakukan pengukuran berbagai parameter kualitas air, termasuk DO (Dissolved Oxygen), pH, TDS (Total Dissolved Solids), dan suhu.

Dia menjelaskan fenomena ini lumrah terjadi saat peralihan musim yang disebabkan oleh perubahan kualitas air secara drastis sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

“Kuat dugaan penyebab kejadian ini adalah penurunan drastis kadar oksigen terlarut (DO) dalam air sungai,” jelas Dedik, Kamis (30/10).

Dedik mengatakan dugaan tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan DLH Kota Surabaya lewat sampel air di lokasi.

Pihaknya mencatat kadar DO hanya 1,5, padahal standar kadar DO di air sungai idealnya adalah 3.

“Kami sudah melakukan uji laboratorium dan hasilnya kadar DO-nya sangat rendah,” imbuhnya.