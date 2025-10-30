inDrive Buka Drive Lounge Pertama di Surabaya untuk Tingkatkan Kenyamanan Pengemudi

JPNN.com

Kamis, 30 Oktober 2025 – 13:18 WIB
inDrive Indonesia meresmikan Driver Lounge di Surabaya sebagai ruang singgah nyaman untuk pengemudi. Foto: Dok. inDrive

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Platform transportasi online inDrive Indonesia meresmikan inDrive Driver Lounge di Kota Surabaya, Kamis (30/10).

Driver Lounge itu adalah bentuk nyata komitmen perusahaan membangun ekosistem transportasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan pengemudi.

Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung kenyamanan, produktivitas, serta kebutuhan komunitas pengemudi dengan menyediakan ruang singgah yang aman, nyaman, dan mudah diakses.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan Surabaya adalah salah satu kota dengan pertumbuhan komunitas pengemudi inDrive yang sangat kuat.

“Peluncuran Driver Lounge ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para pengemudi yang setiap hari menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Rio.

Rio menjelaskan inDrive Driver Lounge dirancang dengan konsep ruang komunitas, tempat para pengemudi bisa beristirahat di sela aktivitas, berkumpul, dan mendapatkan pendampingan langsung dari tim inDrive.

Fasilitas yang disediakan meliputi ruang lobi, area istirahat, ruang shalat, WiFi, charging station, pantry, toilet, area bersih diri, serta ruang interaksi komunitas.

Dalam momen peresmian tersebut, inDrive juga memberikan apresiasi dan paket sembako kepada perwakilan pengemudi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam membangun ekosistem transportasi yang aman dan nyaman di Surabaya.

