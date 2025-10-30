Indosat Catat Pendapatan Rp14 T di Kuartal III 2025, Pelanggan di Jatim Capai 14,6 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison/IOH; IDX: ISAT) mencatatkan kinerja tangguh pada kuartal ketiga tahun 2025. Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp14,052 triliun, tumbuh 3,8 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan di seluruh lini bisnis utama, yakni seluler, multimedia, data communications, internet (MIDI), dan telekomunikasi tetap, yang masing-masing tumbuh antara 1,1–4,2 persen.

Laba yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk yang dinormalisasi turut naik 29,1 persen menjadi Rp1,32 triliun, sejalan dengan pertumbuhan EBITDA yang mencapai Rp6,49 triliun.

Secara kuartalan, Average Revenue Per User (ARPU) juga meningkat 3,6 persen menjadi sekitar Rp40 ribu, dengan total 95 juta pelanggan seluler di seluruh Indonesia.

“Tantangan ekonomi mendorong kami untuk tetap adaptif dan fokus pada hal yang paling penting, yakni pelanggan. Melalui transformasi berbasis AI, Indosat membuka perspektif baru dalam menciptakan nilai dan pengalaman digital,” ujar President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10).

Secara regional, Indosat Region Jawa Timur menjadi penyumbang pelanggan terbesar kedua secara nasional, dengan 14,6 juta pelanggan hingga September 2025. Jumlah tersebut berkontribusi lebih dari 15 persen terhadap total pelanggan nasional.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Indosat memperluas jaringan dan memperkuat layanan hingga ke pedesaan dengan menambah lebih dari 500 BTS 4G dalam tiga bulan terakhir. Total BTS 4G di wilayah Jatim kini mencapai 24.600 unit hingga akhir September 2025.

Sebagai bagian dari transformasi menuju perusahaan berbasis Artificial Intelligence (AI), Indosat meluncurkan Solusi Anti-Spam dan Anti-Scam berbasis AIvolusi5G, yang meningkatkan keamanan dan kepercayaan pelanggan dalam berinteraksi secara digital.