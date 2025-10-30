Hadir di Surabaya, Fit & Fitness Tawarkan Gym Murah Berkualitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fit & Fit Fitness, pusat kebugaran atau gym kini hadir di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya, Minggu (26/10).

Owner Fit & Fit Fitness Rachman Herdiansyah mengatakan Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia bodybuilding, Rachman—yang juga mantan atlet binaraga—ingin menghadirkan dunia fitness yang lebih merakyat dan inklusif.

“Kami ingin mengubah stigma bahwa nge-gym itu mahal. Di sini kami sediakan fasilitas berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau,” katanya.

Dengan biaya keanggotaan sekitar Rp 300 ribuan per bulan, Fit & Fit Fitness membidik segmen anak muda, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga.

Owner Fit & Fit Fitness Rachman Herdiansyah dan Pengelola Fit & Fit Fitness Medina Oktaviani saat meresmikan Fit & Fitness di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya. Foto: Source for JPNN

Rachman berharap keberadaan gym ini dapat menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat dan menjauh dari gaya hidup negatif.

“Kalau anak muda sadar pentingnya menjaga tubuh, mereka akan menjauhi hal-hal negatif seperti obat-obatan atau minuman keras. Nge-gym bisa jadi kegiatan positif dan produktif,” tuturnya