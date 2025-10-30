JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hadir di Surabaya, Fit & Fitness Tawarkan Gym Murah Berkualitas

Hadir di Surabaya, Fit & Fitness Tawarkan Gym Murah Berkualitas

Kamis, 30 Oktober 2025 – 11:36 WIB
Hadir di Surabaya, Fit & Fitness Tawarkan Gym Murah Berkualitas - JPNN.com Jatim
Fit & Fit Fitness menawarkan fasilitas modern, kelas olahraga lengkap, dan biaya keanggotaan terjangkau untuk semua kalangan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fit & Fit Fitness, pusat kebugaran atau gym kini hadir di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya, Minggu (26/10).

Owner Fit & Fit Fitness Rachman Herdiansyah mengatakan Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia bodybuilding, Rachman—yang juga mantan atlet binaraga—ingin menghadirkan dunia fitness yang lebih merakyat dan inklusif.

“Kami ingin mengubah stigma bahwa nge-gym itu mahal. Di sini kami sediakan fasilitas berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau,” katanya.

Baca Juga:

Dengan biaya keanggotaan sekitar Rp 300 ribuan per bulan, Fit & Fit Fitness membidik segmen anak muda, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga.

Hadir di Surabaya, Fit & Fitness Tawarkan Gym Murah Berkualitas

Owner Fit & Fit Fitness Rachman Herdiansyah dan Pengelola Fit & Fit Fitness Medina Oktaviani saat meresmikan Fit & Fitness di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya. Foto: Source for JPNN

Baca Juga:

Rachman berharap keberadaan gym ini dapat menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat dan menjauh dari gaya hidup negatif.

“Kalau anak muda sadar pentingnya menjaga tubuh, mereka akan menjauhi hal-hal negatif seperti obat-obatan atau minuman keras. Nge-gym bisa jadi kegiatan positif dan produktif,” tuturnya

Fit & Fit Fitness buka di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya. Gym ini menawarkan fasilitas modern, kelas olahraga lengkap, dan biaya keanggotaan terjangkau.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   fit & fitness surabaya gym murah surabaya pusat kebugaran surabaya gaya hidup sehat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU