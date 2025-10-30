Cuaca Malang Hari Ini, Pagi dan Siang Kawasan Berikut Bakal Gerimis-Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (30/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing, Kedungkandang, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan.

Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Pakis, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.