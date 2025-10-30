Petani di Magetan Meninggal Mendadak Saat Istirahat di Lahan Tebu

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Seorang petani di Desa Carikan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ditemukan tewas di area persawahan tebu pada Rabu (29/10). Korban berinisial RB (60) warga Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo.

Korban meninggal terjatuh hingga tak sadarkan diri saat beristirahat bersama rekannya setelah membersihkan lahan tebu sekitar pukul 07.05 WIB.

Kapolsek Bendo AKP Agus Suparno mengatakan para rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan, tetapi nyawa korban tidak tertolong.

Polisi bersama tim medis yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jasad korban untuk pemeriksaan.

“Hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan. Diduga korban meninggal karena penyakit yang dideritanya,” ujar Agus.

Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Setelah proses administrasi dan surat pernyataan diselesaikan, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Agus mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kondisi tubuh saat bekerja di lapangan.

“Kalau merasa tidak enak badan, lebih baik beristirahat terlebih dahulu,” tuturnya. (mcr23/jpnn)