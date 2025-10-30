Pertamina Buka 17 Posko Pengaduan Motor Brebet di Jatim

jatim.jpnn.com - SURABAYA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) membuka 17 posko pengaduan untuk melayani keluhan dan pelaporan masyarakat terkait kendala pada mesin kendaraan; motor brebet setelah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.

Fenomena motor brebet itu terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyampaikan permohonan maaf atas banyaknya laporan masyarakat yang mengalami kendala pada kendaraanya setelah mengisi Pertalite.

“Kami memastikan seluruh produk yang disalurkan telah melalui proses pengawasan ketat, mulai dari terminal pengirim hingga lembaga penyalur resmi, sebagai wujud komitmen kami dalam menghadirkan produk yang aman dan berkualitas bagi masyarakat,” kata Ahad.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan terhadap produk Pertalite yang berasal dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya sebagai mayoritas supply point BBM area terdampak dan hasilnya BBM dinyatakan on spec sesuai spesifikasi.

“Saat ini sedang berjalan investigasi lanjutan untuk pengecekan Quality and Quantity (QQ) BBM di level SPBU sebagai titik distribusi akhir kepada masyarakat. Rangkaian investigasi ini dilaksanakan guna memastikan kualitas dan kesesuaian spesifikasi produk," tegas Ahad.

Sebagai bentuk keterbukaan layanan publik, Pertamina saat ini menyediakan 17 belas titik posko untuk melayani keluhan dan pelaporan masyarakat dengan panduan langkah.

Untuk wilayah terdampak lainnya di luar lokasi posko diatas dapat menghubungi SPBU terakhir pembelian BBM, atau bisa menghubungi via Pertamina Contact Center pada pilihan kanal berikut, Call Center 135, Email pcc135@pertamina.com dan DM Instagram @pertamina.135. (mcr23/jpnn)