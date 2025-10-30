Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi & Siang Gerimis di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (30/10).

Paginya berawan hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)