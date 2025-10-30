Cuaca Jawa Timur 30 Oktober 2025, Pagi Hingga Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (30/10).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu, Mojokerto, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Surabaya, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)