Tukang Parkir Meninggal Tertimpa Tembok Kantor Polsek

jatim.jpnn.com - SURABAYA - Tukang parkir bernama Dofir (43 tahun) asal Sampang, Madura meninggal dunia tertimpa tembok luar Polsek Dukuh Pakis di Jalan Dukuh Kupang Barat, Surabaya pada Rabu (29/10).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.00 WIB itu bersamaan dengan hujan deras mengguyur Kota Surabaya.

Bongkahan tembok tersebut terlihat menimpa kursi tukang parkir tersebut yang terletak di sisi kiri jalan.

Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Masdawati Saragih menjelaskan tembok yang jatuh menimpa tukang parkir itu berada bagian luar bangunan polsek.

Dia menyebutkan, penyebab jatuhnya tembok bagian luar akibat tertimpa pohon yang ambruk karena embusan angin.

"Jadi, ada tukang parkir duduk di bawah pohon itu, kemudian pohon digoyang angin mengenai tembok atas. Jadi, tembok atas ini yang jatuh," ujar Masdawati.

"Jadi, (tembok) yang atas itu yang jatuh, bukan roboh. Jadi, musibah, ya, musibah alam," imbuhnya.

Sesudah kejadian tersebut, Masdawati menyatakan anggotanya langsung membantu evakuasi korban dan mengurus proses pemakaman ke Sampang.